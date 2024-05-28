ГИБДД России переименовали в Госавтоинспекцию

Об этом 28 мая сообщил начальник ГИБДД МВД РФ Михаил Черников на заседании Общественного совета российской полиции.

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией. ГИБДД убираем, законодательно урегулировали», — сказал Черников.

Госавтоинспекцию учредили в СССР в 1936 году. До 1998 года ГАИ контролировала безопасность дорожного движения в стране. Позже ее переименовали в ГИБДД (Государственная инспекция безопасности дорожного движения). В последние годы названия ГАИ и ГИБДД считались равнозначными в стране, сообщает «Интерфакс».

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