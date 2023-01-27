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Героин, метадон и гашиш: закладчицу из Хабаровского края задержали в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/geroin-metadon-i-gashish-zakladchitsu-iz-habarovskogo-kraya-zaderzhali-v-krasnodare
Героин, метадон и гашиш: закладчицу из Хабаровского края задержали в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В доме 37-летней приезжей из Хабаровского края обнаружили более 140 г наркотиков. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Полицейские задержали женщину на улице Гоголя в Краснодаре в ходе проверки информации, полученной оперативным путем.

Осмотрев жилье подозреваемой с помощью служебной собаки, в одной из комнат на комоде нашли 41 пакет с веществом. Экспертиза подтвердила, что в пакетах героин массой более 56 г. Также в доме женщины обнаружили 35 г гашиша, около 49 г метадона, упаковочные, фасовочные материалы и электронные весы.

Выяснилось, что наркотики подозреваемая купила через интернет и планировала сбыть в Краснодаре через закладки.

На женщину завели уголовное дело. В настоящее время она находится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

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