Героин, метадон и гашиш: закладчицу из Хабаровского края задержали в Краснодаре
В доме 37-летней приезжей из Хабаровского края обнаружили более 140 г наркотиков. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.
Полицейские задержали женщину на улице Гоголя в Краснодаре в ходе проверки информации, полученной оперативным путем.
Осмотрев жилье подозреваемой с помощью служебной собаки, в одной из комнат на комоде нашли 41 пакет с веществом. Экспертиза подтвердила, что в пакетах героин массой более 56 г. Также в доме женщины обнаружили 35 г гашиша, около 49 г метадона, упаковочные, фасовочные материалы и электронные весы.
Выяснилось, что наркотики подозреваемая купила через интернет и планировала сбыть в Краснодаре через закладки.
На женщину завели уголовное дело. В настоящее время она находится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.
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