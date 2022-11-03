Герои Донбасса встретились с молодежью Краснодара накануне Дня народного единства

Видео канала «Кубань 24»

Участники спецоперации рассказали о боевых действиях, а волонтеры о том, как доставляли гуманитарный груз жителям освобожденных территорий. Беседа прошла в формате открытого диалога.

«Мы люди, которые непосредственно имеют к этому отношение, имеют опыт, смогут это рассказать, и ребята смогут услышать это из первых уст», — сказал командир казачьей бригады «Кубань» Артур Бацев.

«Суть заключается в том, чтобы показать молодежи, что она является непосредственным участником исторических событий, которые проходят рядом с нами, рядом с территорией нашего края. Что они могут стать такими же героями, как те, с кем они сегодня пообщались», — добавил начальник управления молодежной политики министерства образования Краснодарского края Андрей Холопик.

После беседы участники встречи написали письма военнослужащим. Их отправят вместе с гуманитарной помощью.