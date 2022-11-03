Герои Донбасса встретились с молодежью Краснодара накануне Дня народного единства
Общество
03.11.2022 18:42
Участники спецоперации рассказали о боевых действиях, а волонтеры о том, как доставляли гуманитарный груз жителям освобожденных территорий. Беседа прошла в формате открытого диалога.
«Мы люди, которые непосредственно имеют к этому отношение, имеют опыт, смогут это рассказать, и ребята смогут услышать это из первых уст», — сказал командир казачьей бригады «Кубань» Артур Бацев.
«Суть заключается в том, чтобы показать молодежи, что она является непосредственным участником исторических событий, которые проходят рядом с нами, рядом с территорией нашего края. Что они могут стать такими же героями, как те, с кем они сегодня пообщались», — добавил начальник управления молодежной политики министерства образования Краснодарского края Андрей Холопик.
После беседы участники встречи написали письма военнослужащим. Их отправят вместе с гуманитарной помощью.
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