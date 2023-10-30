Герб Краснодарского края устанавливают на Яблоновском мосту

В связи со строительством нового моста и реконструкцией окружающей территории старые стелы и указатели демонтировали.

Новое сооружение сделали из железобетона и совместили с вертикальной лестницей для пешеходов, поднимающихся по на мост. Над гербом будет расположена надпись «Краснодарcкий край».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новый Яблоновский мост полностью откроют для водителей и пешеходов к концу осени. Строительство начали в 2019 году, а открыть планировали только в 2024 году.

После открытия Яблоновского моста водители рассчитывали, что транспортные заторы сократятся. Однако в утренние и вечерние часы пробки все равно образуются. С открытием еще двух дополнительных полос движения проблема должна разрешиться полностью.