Герам Джлавян: изучение продавца поможет избежать обмана с покупкой недвижимости

Гости программы «Детали» — член гильдии риелторов Краснодарского края и ЮФО, победитель номинации «Лучший эксперт на рынке недвижимости России — 2021» Герам Джлавян, председатель постоянной рабочей группы по межнациональным отношениям, межрегиональному сотрудничеству и связям с соотечественниками Совета при Губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, кандидат юридических наук Олег Сычев, заведующий диспансерным отделением ГБУЗ «Специализированная психиатрическая больница № 7» Константин Попцов, вице-президент Российской гильдии риелторов, президент Кубанской палаты недвижимости Александр Литовка.

В России начал работу оперативный штаб по защите добросовестных покупателей недвижимости. Это инициатива Российской гильдии риелторов. Она возникла в связи с ростом числа случаев, когда продавцы, якобы действовавшие под давлением мошенников, после получения денег обращаются в суд с требованием вернуть квартиру.

Как правило, в таких случаях продавцы — это люди пенсионного возраста, которые легко поддаются манипуляциям психологического характера. Последствия таких оспариваемых сделок носят системный характер: помимо покупателей, убытки несут банки (по ипотеке), страховые компании, агентства недвижимости и нотариусы.

Как защитить себя от такой схемы при покупке недвижимости на вторичном рынке, рассказали в программе «Детали».