Гепатолог Вялов предупредил об опасности биодобавок и фиточая для печени

Популярные биологически активные добавки могут быть чрезвычайно опасны для печени. О каких именно препаратах идет речь, рассказал гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

По словам врача, люди начинают принимать биодобавки для печени, осознавая, что с ней есть проблемы. Однако так они не получают своевременного лечения и лишь упускают время. При этом развитие жировой болезни печени до стеатоза и фиброза занимает около 3 лет, а переход от стеатоза и фиброза к циррозу занимает еще 2,5 года.

«То есть через 5-6 лет можно получить цирроз печени из-за того, что вместо нормального лечения вы пили добавки», — предупредил специалист.

Гепатолог также высказал сомнения относительно эффективности одной из наиболее известных пищевых добавок — омега-3. Он отметил, что омега-3 попадает в биодобавки в основном в некачественном виде.

«В этих омега-3 практически нет ненасыщенных жирных кислот, которые нам обещают. А есть только насыщенные, потому что технология производства очень сложная, они должны запечатываться в вакууме. Поэтому вместо омега-3, к сожалению, мы зачастую едим просто жир и делаем печени хуже», — объяснил Сергей Вялов.

Также, по мнению медика, стоит быть осторожными с растительными чаями. Исследование показало, что они способны оказывать разрушительное воздействие на печень.

«За последние несколько лет было огромное количество случаев острой печеночной недостаточности у женщин в Великобритании, которые худеют на этих чаях. Из наших популярных — это, конечно, зверобой, который оказывает прямое токсическое воздействие на печень, а многие пьют его как обычный чай. Он не просто так называется зверобоем», — предупредил специалист.

Кроме того, надо быть осторожными с коллагеном, добавил Вялов. Когда в каком-то органе есть воспалительный процесс, организм бросает туда все ресурсы. Поэтому если принимать коллаген при больной печени, то он первым делом попадет в нее, чтобы образовать там фиброз и ускорить развитие цирроза, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: топ-5 полезных трав для печени.