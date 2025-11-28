Георгий Петросян: приучать делать добро нужно с самого детства

Гости программы «Детали» — бизнес-тренер, телерадиоведущая, ведущая мероприятий Анжелика Ворона, психолог Наталья Малышева, пожарный 99 отдельного поста 43 пожарно-спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы МЧС России по Краснодарскому краю Георгий Петросян, мама Аристарха Анастасия Кондратюк.



В соцсетях набирает силу трогательный тренд — женщины объединяются, чтобы помогать незнакомым мамам, которые после родов остались без поддержки. Они встречают их у роддомов, помогают добраться домой, нянчат малышей и даже готовят обеды — все это абсолютно бесплатно. Это только один из примеров проявления доброты. Почему люди этим занимаются, почему готовы помогать просто так, как воспринимать такую спонтанную заботу — узнали в «Деталях».