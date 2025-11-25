Георгий Давыденко: памятники на Кубани находятся под особым вниманием

Гости программы «Детали» — начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Георгий Давыденко, начальник управления культуры, искусства и кинематографии администрации Геленджика Екатерина Себелева, директор лицея № 12 Краснодара Наталья Дзюбейло.

Пять памятников в Геленджике включили в реестр объектов культурного наследия. Это военно-оборонительное сооружение периода Великой Отечественной войны, братская могила советских воинов, могилы неизвестного летчика и Героя Советского Союза Николая Ходенко, памятник жертвам катастрофы пассажирского теплохода «Адмирал Нахимов». Работу по включению объектов в единый государственный реестр памятников истории и культуры по поручению губернатора Вениамина Кондратьева систематически ведет краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия.