Генпрокурор РФ: мобилизационная система требует модернизации

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом генеральный прокурор России Игорь Краснов сказал в интервью журналистам.

«Безусловно, существующая мобилизационная система требует модернизации, внедрения интеллектуальных передовых технологий в закрытом контуре. И делать тут одни военкоматы «крайними» неправильно», — отметил Краснов.

По мнению генпрокурора, необходимо оказывать коллективную помощь в организации работы по мобилизации без сбоев, сообщает РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что в рамках нее на военную службу планируют призвать около 300 тыс. человек.

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