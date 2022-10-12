Генпрокурор РФ: мобилизационная система требует модернизации
Общество
12.10.2022 12:34
Об этом генеральный прокурор России Игорь Краснов сказал в интервью журналистам.
«Безусловно, существующая мобилизационная система требует модернизации, внедрения интеллектуальных передовых технологий в закрытом контуре. И делать тут одни военкоматы «крайними» неправильно», — отметил Краснов.
По мнению генпрокурора, необходимо оказывать коллективную помощь в организации работы по мобилизации без сбоев, сообщает РИА «Новости».
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что в рамках нее на военную службу планируют призвать около 300 тыс. человек.
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