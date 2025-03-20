Генпрокурор РФ Краснов потребовал пресечь спекуляции с ж/д билетами на юг

Генеральный прокурор России Игорь Краснов призвал пресекать возможные спекуляции с продажей железнодорожных билетов в южные регионы страны.

«В условиях отсутствия авиасообщения с рядом южных регионов страны оперативно пресекайте деятельность спекулянтов. Все операции по продаже билетов должны быть прозрачными», — заявил Краснов 19 марта на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

В своем докладе руководитель ведомства отметил, что в связи с перепродажей железнодорожных билетов по завышенным ценам на популярных направлениях приняли комплекс мер реагирования. В результате, в том числе благодаря модернизации системы продаж билетов в РЖД, в оборот вернули более 11 тыс. билетов.

Также Краснов отметил, что необходимы надзорные меры для обеспечения антитеррористической защищенности железнодорожной инфраструктуры и аэропортовых комплексов. сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

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