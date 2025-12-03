Генпрокуратура снова подала иск к экс-главе Верховного суда Адыгеи Трахову

Иск об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова подал первый заместитель Генерального прокурора РФ в интересах Российской Федерации.

Документ поступил в Октябрьский районный суд Краснодара 2 декабря. Согласно картотеке суда, его подали на основании ФЗ2 от 03.12.2013 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Ответчиками по иску проходят 42 человека и компании ООО «Агро-ЮГ» и ООО «ДарСтрой-Юг». Среди ответчиков фигурируют сын и дочь экс-судьи, а также их родственники. Предварительное заседание по делу назначено на 19 декабря.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Четвертый кассационный суд передал в Волжский городской суд дело о конфискации имущества бывшего председателя Верховного суда Адыгеи и его сына — бывшего председателя Прикубанского районного суда Краснодара.

По данным прокуратуры, семья и доверенные лица бывшего председателя суда приобрели многочисленную недвижимость, стоимость которой значительно превышает их официально декларированные доходы.

Дочь бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова Сусану Коблеву заключили под стражу по подозрению в особо крупном мошенничестве и легализации незаконно полученных средств в особо крупном размере.

