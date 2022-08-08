Генпрокуратура РФ провела проверку в связи с отказом в соцпособиях в Краснодарском крае

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Во время проверки в регионах пересмотрели тысячи неправомерных решений об отказе в социальных выплатах на детей.

Прокуратура рассмотрела обращения жителей Краснодарского края, которые оспаривали отказ в назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Во время проверки установили, что в мае жители Кубани обоснованно обращались с заявлениями на предоставление господдержки в отделение Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю. В назначении выплат им было отказали под предлогом того, что их доход превышает краевой прожиточный минимум на душу населения.

Однако региональное отделение ПФР при рассмотрении заявлений допустило техническую ошибку. Суммы получаемых семьями социальных пенсий учитывали дважды. Доход семей необоснованно завысили, а произведенные в автоматическом режиме расчеты оказались некорректными.

Прокуратура края внесла в региональное отделение ПФР представление. Принятые решения пересмотрели, выплаты семьям назначили. Также организовали пересмотр всех ранее принятых отделением решений со ссылкой на превышение уровня дохода семьи. Выявили 1 тыс. 48 неправомерных решений. По всем решениям права жителей края восстановили. Троих должностных лиц территориального отделения фонда привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Читайте также: в Краснодарском крае более 75 тыс. семей получают ежемесячные выплаты на детей по нацпроекту.