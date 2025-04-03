Деятельность неправительственных организаций Elton John AIDS Foundation*, основателем которых является известный британский композитор Элтон Джон, признали нежелательными в РФ.

Официально эти организации должны были заниматься поддержкой общественных объединений по профилактике и борьбе со СПИДом, однако они дискредитировали традиционные ценности и пропагандировали смену пола.

«К политике стран, защищающих традиционные духовно-нравственные ценности, относятся негативно. С началом специальной военной операции участвуют в информационной кампании Запада по очернению России», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Уточняется, что британский фонд активно сотрудничает с некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранных агентов и продвигающими идеи экономической блокады России. В итоге нетворческую деятельность фондов имени Элтона Джона Генпрокуратура РФ признала нежелательной, сообщает RT.

*решением Генпрокуратуры признана на территории РФ нежелательной и внесена в соответствующий Перечень иностранных международных неправительственных организаций.

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