Генпрокуратура через суд планирует изъять земли у 74 компаний в Сочи из-за нецелевого использования

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Соответствующий иск от заместителя генпрокурора РФ поступил в Хостинский районный суд Сочи.

Ответчиками по этому делу выступают 74 юридических и физических лица, в том числе «Мацестинский чай», «Мацеста Капитал», «Мацестинская чайная фабрика», «Мацестинский чайный совхоз им. Ленина», «Югстроймонтаж», ферма «Экзархо» и др.

Генпрокуратура через суд требует решить спор, связанный с земельными отношениями, и признать недействительными заключенные ранее сделки об аренде земельных участков в Сочи. В ведомстве уверены, что из сельскохозяйственные земли общей площадью 538 га незаконно выбыли из государственной собственности и перешли к коммерческим организациям.

По словам участников судебного процесса, Генпрокуратура требует от них освободить земли в течение 30 дней по решению суда.

Менеджер АО «Мацестинский чай» Ирина Новикова заявила, что компания намерена доказать в суде, что договоры на аренду земли заключены правомерно. По ее словам, показатели сбора чайного листа на их предприятии растут каждый год.

«Все стороны действовали в рамках постановлений Правительства РФ. Кроме того, мы пытаемся доказать, что все участки используются для сельхозяйственной деятельности», — сказала Новикова.

Владелица фермы «Экзархо» сообщила, что прокурорских проверок на ее землях не проводили.

«Я добросовестный землепользователь. Я в этом списке. Дело в том, что не было никакой прокурорской проверки, я ни с кем не общалась по этому поводу. Никаких бумаг о том, что проводилась такая проверка, не было», — сказала Инга Экзархо.

По ее словам, судебный иск по возможному изъятию земель будет тяжелым для ее компании, сообщает «РБК Краснодар».

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