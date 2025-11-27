Logo
Геннадий Литвинов: у кубанских параспортменов насыщенный график соревнований

Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — директор ГБУ «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта» минспорта Кубани Геннадий Литвинов, обладатель Кубка России по спорту ПОДА Михаил Лотков, паралимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по фехтованию на колясках Артур Юсупов.


Кубанские спортсмены успешно выступили на Кубке России для людей с проблемами в опорно-двигательном аппарате в дисциплине плавание. Соревнования проходили в Московской области в городе Раменское. Всего участвовали 178 спортсменов из 42 регионов, в том числе из Краснодарского края. В то же время в Костроме проходили всероссийские соревнования по спорту слепых в дисциплине шахматы. Более 20 спортсменов из 10 регионов боролись за медали. Краснодарский край представляли четыре человека. На международном турнире для спортсменов с нарушениями слуха в Японии сочинка Полина Смирнова завоевала две золотые медали в смешанном и одиночном разрядах по теннису.

