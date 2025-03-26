Геннадий Бахилин: без господдержки предприятия не могли так успешно стартовать

Гости программы «Детали» — глава Успенского района Геннадий Бахилин, генеральный директор ООО «Агрофирма «Агросахар» Леонид Мелихов, индивидуальный предприниматель Анжелика Тумасова.

В этом выпуске «Дня Успенского района» «Детали» подробно разобрали экономическую составляющую жизни этого муниципалитета.

На сегодняшний день экономика района складывается из четырех основных отраслей. На сельское хозяйство приходится 65% экономического оборота, на промышленность — 18%, на торговлю — почти 14%, на строительство — более 2%.

Наиболее ярко рост экономики района в последние десять лет иллюстрирует общая сумма налоговых и неналоговых платежей, уплаченных районом в консолидированный бюджет края, в прошлом году она составила более 1,5 млрд рублей, что в три раза больше, чем десять лет назад.

«Детали» посетили строящийся завод по переработке масличных культур, который уже в ближайшее время может стать локомотивом развития экономики муниципалитета, агрофирму, которая занимается селекцией семян, а также производство бытовой химии, заслужившее своим качеством признание и за переделами региона.