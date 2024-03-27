Об этом на брифинге сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, российские военнослужащие в ходе СВО регулярно подвергаются воздействию токсичных веществ. ВСУ применяют не только нелетальные химические средства, предназначенные для полиции, но и более опасные препараты, которые вызывают отравление и внесены в список Конвенции о запрещенном химоружии. ВСУ сбрасывают яд с беспилотников на позиции российских войск. Так, 7 и 21 апреля 2023 года украинские дроны около поселка Первомайское в окрестностях Донецка произвели атаку ВС РФ с применением гранат «Терен-6» с химическими веществами раздражающего действия. Затем 15 июня 2023 года около села Работино Запорожской области дрон сбросил пластиковую емкость со смесью хлорацетофенона с хлорпикрином. Такие же случаи зафиксировали под Работино 3 и 11 августа прошлого года.

Аналог боевого отравляющего вещества BZ, внесенного в список Конвенции о запрещении химоружия, ВСУ применили против российских войск 19 августа 2022 года. Этот же яд нашли российские спецслужбы 28 января этого года в тайнике в Мелитополе.

О случаях применения ВСУ химического оружия также сообщают военкоры. Отравление российских военных синильной кислотой зафиксировали 16 февраля 2023, а 19 августа 2022 года российских бойцов отравили бойцы веществами психотомиметического действия.

Киевские нацисты не ограничиваются массовым использованием токсичных веществ против российских военнослужащих, яды применяют и против политических противников. В августе 2022 года глава Херсонской области Владимир Сальдо получил тяжелое отравление. Люди из его окружения, подкупленные врагом, добавили ему в еду рицин. Глава ЛНР Леонид Пасечник 5 декабря 2023 года был отравлен веществом с фенольными соединениями.

По мнению российских специалистов химзащиты, широкое применение химического оружия ВСУ было бы невозможно без масштабного производства в стране токсичных веществ, а также без поставок военной продукции из стран НАТО. При этом по официальным данным Украина химическим оружием не владеет. Именно на натовских кураторах нацистского режима в Киеве лежит значительная часть ответственности за массовые отравления и гибель российских военных, сообщают «Известия».

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