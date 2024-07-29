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Геленджикскую бухту закроют для судов на два дня из-за заплыва «Морская Миля»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/gelendzhikskuyu-buhtu-zakroyut-dlya-sudov-na-dva-dnya-iz-za-zaplyva-morskaya-milya?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Геленджикскую бухту закроют для судов на два дня из-за заплыва «Морская Миля»
Фото t.me/BogodistovAA

В Геленджике 10 и 11 августа пройдет традиционный заплыв «Морская Миля».

Мероприятие пройдет в обновленном формате. Чтобы избежать скопления людей, заплыв будет проходить два дня. В этом году при проведении заплыва внедрят технические новшества. Для более корректного определения времени будут использовать про-чипы, а также видеофиксацию финиша.

В дни проведения заплыва акваторию Геленджикской бухты закроют для движения судов. В нем примут участие пловцы из 135 городов страны, сообщил в своем Telegram-канале мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Читайте также: в прошлом году более 900 человек приняли участие в заплыве «Морская миля» в Геленджике.

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