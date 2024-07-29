Геленджикскую бухту закроют для судов на два дня из-за заплыва «Морская Миля»

В Геленджике 10 и 11 августа пройдет традиционный заплыв «Морская Миля».

Мероприятие пройдет в обновленном формате. Чтобы избежать скопления людей, заплыв будет проходить два дня. В этом году при проведении заплыва внедрят технические новшества. Для более корректного определения времени будут использовать про-чипы, а также видеофиксацию финиша.

В дни проведения заплыва акваторию Геленджикской бухты закроют для движения судов. В нем примут участие пловцы из 135 городов страны, сообщил в своем Telegram-канале мэр Геленджика Алексей Богодистов.

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