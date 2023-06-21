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Геленджик вошел в число популярных направлений для отдыха

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gelendzhik-voshel-v-chislo-populyarnyh-napravlenij-dlya-otdyha
Геленджик вошел в число популярных направлений для отдыха
Фото пресс-службы администрации Геленджика

К середине июня число гостей, посетивших Геленджик, увеличилось до 807 тыс.

За этот же период прошлого года численность туристов составляла 769 тысяч.

«А значит, Геленджик, как место для отдыха, выбирает все больше людей. Единовременно в городе находится около 55 тыс. человек», — отметили в пресс-службе мэрии курорта в Telegram.

Гостей принимают 2 тыс. 151 средство размещения. Заполняемость работающих предприятий примерно 70%, крупных санаторно-курортных предприятий — 90%.

По данным служб, процент бронирования номерного фонда на июнь находится на уровне в среднем 80,0%, на июль – 80,6%, на август – 76,7%.

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