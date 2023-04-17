Геленджик может получить звание «Город воинской доблести»
Ходатайство администрации города-курорта о присвоении звания рассмотрели на заседании краевого оргкомитета «Победа».
По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, города-герои, города воинской славы и доблести — это история и гордость Краснодарского края.
«Геленджик достоин такого почетного звания. Сегодня важно сохранять символы победы. Это нужно и нам, и последующим поколениям. Поэтому такая инициатива важна, мы ее поддерживаем», — отметил губернатор Кубани.
Участники совещания единогласно проголосовали за решение присвоить Геленджику звание города воинской доблести. Далее решение о присвоении городу звания рассмотрят депутаты ЗСК.
Глава города-курорта Алексей Богодистов сообщил, что документальные подтверждения о том, что Геленджик сыграл значимую роль в Великой Отечественной войне собраны. Он привел документальные свидетельства боев морских пехотинцев, сражений летчиков, артиллеристов, десантников, моряков на всей 70-километровой линии берега — от Кабардинки до Архипо-Осиповки, а также в горах. Тысячи жителей Геленджика ушли на фронт добровольцами. На курорте призвали каждого второго взрослого жителя. Каждый третий, из те, кто ушел на войну, погибли. Именно Геленджик стал командным узлом и местом, где рождался план высадки десанта Цезаря Куникова на Малую Землю.
В Краснодарском крае сейчас два города воинской славы — это Туапсе и Анапа. Три населенных пункта носят звание «Городов воинской доблести» — Крымск, Темрюк и Армавир. Новороссийск является городом-героем, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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