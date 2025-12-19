ГД РФ: последний рабочий день в 2025 году не будет сокращенным

В этом году 31 декабря — выходной, поэтому 30 декабря россияне будут работать полный день.

Как сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в этом году удалось сделать 31 декабря выходным днем только благодаря тому, что правительство перенесло его в 2024 году. Он добавил, что 31 декабря будет нерабочим и в следующем году.

«Но в 2019-2020 годах в стране была «календарная вакханалия» и дни обычными, рабочими. Часть регионов пыталась их сделать нерабочими, часть занимала противоположную позицию», — отметил Нилов.

Он добавил, что два года подряд эту тему выносили на прямую линию президента РФ Владимира Путина и на встречу с лидерами фракций.

«Поэтому считаю, что мы должны в Трудовом кодексе предусмотреть, не нарушая баланса выходных дней, для того, чтобы не перегружать бюджет — так как любой дополнительный выходной является нагрузкой на бюджет — переносом 8 января на 31 декабря, обеспечение 31 декабря нерабочим днем», — цитирует парламентария РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на новогодние каникулы в 2026 году жители России будут отдыхать 12 дней.

