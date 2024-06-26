«Газстройпром» организовал корпоративный лагерь для детей в Анапе

В городе-курорте стартовала первая смена корпоративного лагеря. Его организовала крупнейшая строительная компания в России. Отдыхать и учиться тонкостям профессии на Черноморское побережье приехали более 200 детей.

Из разных городов России ― от Калининграда и до Владивостока ― приехали 250 человек. Многие впервые увидели теплое южное море. Дети из разных уголков России приехали в Анапу за впечатлениями и за новыми знаниями. По словам Софии Ярыгиной, эти дни в лагере ей запомнятся надолго.

«Я приехала из Санкт -Петербурга. Здесь мне очень нравится. Тут очень классная погода, классная природа, теплое море. Сегодня ходили купаться», ― делится участница смены София Ярыгина.

Помимо отдыха на побережье, мальчиков и девочек ждут мастер-классы, творческие задания, интеллектуальные игры и школа юнкоров ― это одна из новинок. Программу для подростков подготовила компания «Газстройпром». Со спецификой нефтегазовой отрасли школьников познакомят опытные наставники.

«Из новинок этого года ― в нашей компании корпоративная игра «Время открытий». Она рассказывает про казаков-землепроходцев, которые первыми осваивали огромные пространства Сибири. Это те места, где как раз сейчас работают наши строители, дети этих ребятишек, которые сегодня отдыхают в лагере. Компрессорные станции магистрального газопровода «Сила Сибири» названа именами этих людей», ― рассказывает главный редактор центра по информационной политике «Газстройпром» Виктория Миронова.

Родители этих детей ― строители-вахтовики, инженеры, сварщики, которые обеспечивают природным газом дома и стратегические объекты государства. Они прокладывают магистральные газопроводы, обустраивают новые промыслы и не только. Лучших премируют детскими путевками.

«Мы применили определенные инструменты отбора не то что детей, а работников, которые смогут воспользоваться данной программой. Это выполнение наших производственных показателей и те лидеры, как мы еще любим их называть, наши герои стройки», ― говорит заместитель начальника управления социальной и молодежной политики «Газстройпром» Станислав Беккер.

Знакомить школьников с особенностями строительства газовых объектов начали еще прошлым летом. Первая смена тогда была в Сочи. В этом году традицию продолжили уже в новом месте и с большим количеством отдыхающих. В середине июля еще 150 подростков приедут отдыхать в Анапу, но вторую лагерную смену.

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