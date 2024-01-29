«Газель» вылетела на тротуар и перевернулась после ДТП в центре Краснодара

Серьезная авария произошла днем 29 января на пересечении улиц Октябрьской и Гоголя.

По предварительным данным, 37-летняя водитель автомобиля Honda двигалась по Октябрьской и на перекрестке проехала на красный сигнал светофора, а затем врезалась в «Газель» под управлением 22-летнего водителя, который ехал по Гоголя в сторону Фрунзе.

После столкновение «Газель» вылетела на тротуар и опрокинулась на бок, врезавшись в газовую трубу и дорожный знак. Honda продолжила движение и врезалась в дерево.

В результате аварии пострадали оба водителя, их доставили в больницу, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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