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«Газель» вылетела на тротуар и перевернулась после ДТП в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gazel-vyletela-na-trotuar-i-perevernulas-posle-dtp-v-tsentre-krasnodara
«Газель» вылетела на тротуар и перевернулась после ДТП в центре Краснодара
Фото пресс-службы УМВД Краснодара

Серьезная авария произошла днем 29 января на пересечении улиц Октябрьской и Гоголя.

По предварительным данным, 37-летняя водитель автомобиля Honda двигалась по Октябрьской и на перекрестке проехала на красный сигнал светофора, а затем врезалась в «Газель» под управлением 22-летнего водителя, который ехал по Гоголя в сторону Фрунзе.

После столкновение «Газель» вылетела на тротуар и опрокинулась на бок, врезавшись в газовую трубу и дорожный знак. Honda продолжила движение и врезалась в дерево.

В результате аварии пострадали оба водителя, их доставили в больницу, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Читайте также: водитель легковушки насмерть сбил пенсионерку на переходе в Краснодаре. Смертельное ДТП произошло 29 января около 7:40 на пересечении улиц Калинина и Калининградской.

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