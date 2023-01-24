Гандбольный клуб «Кубань» в гостях обыграл звенигородскую «Звезду»

В стартовые 20 минут матча соперники играли на равных, а затем инициативой до конца встречи владели «желто-зеленые».

Уже к перерыву краснодарки создали себе комфортный задел в счете, 16:12. А во втором тайме подтвердили, что на данный момент сильнее подмосковного коллектива. Главным гером встречи стала вратарь южанок Елена Николаева, которая отразила 42% бросков. Лучший матч в составе «Кубани» провела Екатерина Бобина. С семью точными бросками она лучший бомбардир поединка. Коллектив Дениса Сайфулина в итоге победил, 33:28.

«Были моменты, когда «Звезда» уходила вперед. Пытались что-то перестроить. Где-то получалось, где-то не очень. Потом, скажем так, Елена Уткина помогла нам в воротах. У нас появились легкие голы. Где-то перехватили, где-то на спинах убежали», — сказал главный тренер ГК «Кубань» Денис Сайфулин.

Победа в Подмосковье на расположение «Кубани» в таблице не повлияла. Краснодарки по-прежнему на шестой позиции.