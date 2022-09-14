Гандбольная «Кубань» дома сыграет со столичным «Лучом»

Видео канала «Кубань 24»

Второй домашний матч гандбольной «Кубани» в сезоне пройдет 14 сентября.

В зале детско-юношеской спортивной школы «желто-зеленые» примут столичный «Луч». Первая официальная игра в новом розыгрыше Суперлиги у команды не получилась. Слишком много ошибок было допущено против звенигородской «Звезды», а вратари хозяек выручали редко. Итог — 31:36.

«Это работа из детской спортивной школы. Мы теряем на обычной передаче мяча. Мы, естественно, работаем над этим. Но пока, видите, вот так», — сказал главный тренер ГК «Кубань» Денис Сайфулин.

Нынешний соперник «Кубани» стартовал в чемпионате России с победы в Майкопе над АГУ-«Адыиф» — 25:20. Но фаворитом сегодня все равно считаются «желто-зеленые». Матч с «Лучом» начнется в 19:00.