Гандболисты СКИФа дома одолели «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области
Спорт
10.02.2023 19:15
Первый тайм прошел на равных, гости ушли на перерыв с минимальным преимуществом благодаря реализованному штрафному броску — 15:14.
Во второй тридцатиминутке краснодарцы большую часть времени были впереди на 2-3 мяча. Но в конце уральцы сократили отрыв до минимума. А «скифы» вполне могли потерять очки, если бы не вратарь Алексей Крикунов. За три секунды до сирены 17-й номер хозяев совершил решающий сейв и сохранил для южан перевес — 26:25.
«Соперник плотный, они всегда хорошо играют. Может быть, им где-то не везет. Удача была сегодня на нашей стороне. А так, соперник достойный, с ними всегда тяжело играть. Будь мы дома или в гостях», — поделился игрок ГК СКИФ Алексей Крикунов.
СКИФ во второй раз в сезоне обыгрывает «Динамо-Сунгуль» с разницей в один мяч и закрепляется в зоне плей-офф.
Популярные новости
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- На улицах Новороссийска начали работать первые муниципальные эвакуаторы
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
- Привезти и не дать уничтожить: как краснодарские волонтеры помогают фронту
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М