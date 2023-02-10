Гандболисты СКИФа дома одолели «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области

Первый тайм прошел на равных, гости ушли на перерыв с минимальным преимуществом благодаря реализованному штрафному броску — 15:14.

Во второй тридцатиминутке краснодарцы большую часть времени были впереди на 2-3 мяча. Но в конце уральцы сократили отрыв до минимума. А «скифы» вполне могли потерять очки, если бы не вратарь Алексей Крикунов. За три секунды до сирены 17-й номер хозяев совершил решающий сейв и сохранил для южан перевес — 26:25.

«Соперник плотный, они всегда хорошо играют. Может быть, им где-то не везет. Удача была сегодня на нашей стороне. А так, соперник достойный, с ними всегда тяжело играть. Будь мы дома или в гостях», — поделился игрок ГК СКИФ Алексей Крикунов.

СКИФ во второй раз в сезоне обыгрывает «Динамо-Сунгуль» с разницей в один мяч и закрепляется в зоне плей-офф.