Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Гандболисты СКИФа дома одолели «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/gandbolisty-skifa-doma-odoleli-dinamo-sungul-iz-chelyabinskoj-oblasti
Видео канала «Кубань 24»

Первый тайм прошел на равных, гости ушли на перерыв с минимальным преимуществом благодаря реализованному штрафному броску — 15:14.

Во второй тридцатиминутке краснодарцы большую часть времени были впереди на 2-3 мяча. Но в конце уральцы сократили отрыв до минимума. А «скифы» вполне могли потерять очки, если бы не вратарь Алексей Крикунов. За три секунды до сирены 17-й номер хозяев совершил решающий сейв и сохранил для южан перевес — 26:25.

«Соперник плотный, они всегда хорошо играют. Может быть, им где-то не везет. Удача была сегодня на нашей стороне. А так, соперник достойный, с ними всегда тяжело играть. Будь мы дома или в гостях», — поделился игрок ГК СКИФ Алексей Крикунов.

СКИФ во второй раз в сезоне обыгрывает «Динамо-Сунгуль» с разницей в один мяч и закрепляется в зоне плей-офф.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
Число жертв землетрясения в Турции превысило 16 тыс. человек
Число жертв землетрясения в Турции превысило 16 тыс. человек
В Новороссийске и Геленджике разбушевался ураган: ситуация на Черноморском побережье
В Новороссийске и Геленджике разбушевался ураган: ситуация на Черноморском побережье
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. На улицах Новороссийска начали работать первые муниципальные эвакуаторы
  4. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
  5. Привезти и не дать уничтожить: как краснодарские волонтеры помогают фронту
  6. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Прямой эфир
Мы в соцсетях