Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Гандболистки «Кубани» одолели московский «Луч»

Спорт
15.09.2022 19:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/gandbolistki-kubani-odoleli-moskovskij-luch
Видео канала «Кубань 24»

Гандболистки «Кубани» набрали первые очки в Суперлиге. Краснодарки во втором туре выиграли у московского «Луча».

Но сделали это не без проблем. Особенно если говорить о старте матча. В первой половине тайма краснодарки в основном были в роли догоняющих. Проблемы в обороне, которые наметились в предыдущей игре со «Звездой», никуда не делись. Не выручала Елена Уткина, которая с этого сезона выступает под фамилией Николаева. Один из самых опытных и мастеровитых игроков после возвращения в Краснодар никак не может найти свою игру.

«Нахожусь, получается, не в кондициях. И не знаю, с чем это связано, потому что в принципе физически как бы готова. Может быть, это какая-то яма, вот именно она у всех бывает», — сказала игрок ГК «Кубань» Елена Николаева.

После перерыва на последнем рубеже «Кубани» играла в основном Ирина Михайлюта. И в итоге отбила ровно половину всех бросков. Отличный показатель. Заиграли краснодарки в атаке. И в итоге уверенно победили, 34:24. Лучшим снайпером в составе «желто-зеленых» с шестью мячами стала Анастасия Шавман.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  2. ФК «Краснодар» объявил о прекращении сотрудничества с «Матч ТВ» из-за инцидента с Кордобой
  3. В Сочи полиция проводит проверку после сообщения о грузовике с полуживыми бездомными собаками
  4. Девятилетний леопард из Сочи теперь будет размножаться в Германии
  5. Крупнейший российский застройщик жилья лишился прав на проект в Сочи из-за дома Щусева
  6. Росстат: Краснодарский край занял второе место по числу приезжих рожениц
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях