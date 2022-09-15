Гандболистки «Кубани» одолели московский «Луч»

Видео канала «Кубань 24»

Гандболистки «Кубани» набрали первые очки в Суперлиге. Краснодарки во втором туре выиграли у московского «Луча».

Но сделали это не без проблем. Особенно если говорить о старте матча. В первой половине тайма краснодарки в основном были в роли догоняющих. Проблемы в обороне, которые наметились в предыдущей игре со «Звездой», никуда не делись. Не выручала Елена Уткина, которая с этого сезона выступает под фамилией Николаева. Один из самых опытных и мастеровитых игроков после возвращения в Краснодар никак не может найти свою игру.

«Нахожусь, получается, не в кондициях. И не знаю, с чем это связано, потому что в принципе физически как бы готова. Может быть, это какая-то яма, вот именно она у всех бывает», — сказала игрок ГК «Кубань» Елена Николаева.

После перерыва на последнем рубеже «Кубани» играла в основном Ирина Михайлюта. И в итоге отбила ровно половину всех бросков. Отличный показатель. Заиграли краснодарки в атаке. И в итоге уверенно победили, 34:24. Лучшим снайпером в составе «желто-зеленых» с шестью мячами стала Анастасия Шавман.