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Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе

Общество
17.08.2022 13:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/galina-zolina-pokinula-post-direktora-universitetskogo-litseya-v-ust-labinskom-rajone
Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
Галина Золина. Фото пресс-службы Российского ГАУ имени Тимирязева

По данным источников, бывший вице-губернатор Краснодарского края Галина Золина 16 августа ушла в отставку с поста директора Первого университетского лицея им. Лобачевкого.

О назначении Золиной на должность директора университетского лицея, созданного при поддержке фонда миллиардера Олега Дерипаски, стало известно в апреле 2022 года, сообщает «Коммерсантъ».

Галина Золина с 2005 по 2015 год занимала пост вице-губернатора Кубани по социальным вопросам. В 2016 года ее назначили ректором Российского государственного аграрного университета (Тимирязевской академии). В 2018 году она покинула этот пост.

Читайте также: в Усть-Лабинском районе открылся Первый Университетский Лицей имени Лобачевского.

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