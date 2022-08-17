Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
Общество
17.08.2022 13:58
По данным источников, бывший вице-губернатор Краснодарского края Галина Золина 16 августа ушла в отставку с поста директора Первого университетского лицея им. Лобачевкого.
О назначении Золиной на должность директора университетского лицея, созданного при поддержке фонда миллиардера Олега Дерипаски, стало известно в апреле 2022 года, сообщает «Коммерсантъ».
Галина Золина с 2005 по 2015 год занимала пост вице-губернатора Кубани по социальным вопросам. В 2016 года ее назначили ректором Российского государственного аграрного университета (Тимирязевской академии). В 2018 году она покинула этот пост.
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