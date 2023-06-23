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Галина Жукова: телеканал «Кубань 24» на 100% остается в государственной собственности

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/galina-zhukova-telekanal-kuban-24-na-100-protsentov-ostaetsya-v-gosudarstvennoj-sobstvennosti
Галина Жукова: телеканал «Кубань 24» на 100% остается в государственной собственности
Фото t.me/mun_dep

Руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Галина Жукова прокомментировала информацию о приватизации подведомственной департаменту телерадиокомпании «НТК».

Пост о том, что ГУП КК «Телерадиокомпания НТК» запланировано к приватизации в период 2023-2025 годов, опубликовал в Telegram муниципальный депутат из Славянска-на-Кубани Дмитрий Гарматюк. Информацию об этом он обнаружил на сайте ЗСК.

Пост местного депутата заинтересовал ряд краснодарских пабликов, которые пытаются подать это как сенсацию, хотя ничего нового в информации нет.

Приватизация ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК» (в холдинг входят телеканал «Кубань 24», интернет – портал «Кубань 24» и «Первое радио Кубани») – плановое мероприятие, обусловленное требованием российского законодательства. Закон требует до 1 января 2025 года ликвидировать унитарные предприятия (ГУПы и МУПы) в конкурентных сферах. Чтобы продолжить работу, такие компании обязаны сменить форму собственности.

Вот что поясняет по предстоящей приватизации «НТК» Галина Жукова:

— Чтобы крупнейший медиахолдинг региона продолжил функционировать, нам необходимо изменить его организационно-правовую форму из унитарного предприятия в хозяйственное общество. Для этого проведем инвентаризацию имущества и примем решение о реорганизации в общество с ограниченной ответственностью или акционерное общество. При этом предприятие и дальше останется в 100 – процентной государственной собственности.

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