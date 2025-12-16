Галина Половинка: мозг многозадачен, но ему нужен отдых

Гости программы «Детали» — нейропсихолог, президент краснодарского регионального отделения Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Галина Половинка, врач-невролог многопрофильной клиники CL CLINIC Наталья Круглова, персональный фитнес-тренер Елена Отараева.

Сейчас в России проходит Неделя ответственного отношения к здоровью. ВОЗ определяет такое отношение, как способность человека укреплять здоровье, предотвращать болезни и справляться с недугами самостоятельно или при поддержке медиков. Для этого в том числе проводится диспансеризация. В нее входит, помимо других специалистов, и посещение невролога.

Людям важно знать, что с происходит с их мозгом, в порядке ли двигательные функции. Как это проверить, о каких неврологических заболеваниях стоить помнить, а также какая есть профилактика — рассказали в программе «Детали».