Галина Макеева: ждем не меньше 6 тыс. заявок в «Школу молодого предпринимателя»

Гости программы «Детали» — заместитель исполнительного директора Фонда развития бизнеса Краснодарского края Галина Макеева, генеральный директор предприятия по производству косметики, участник первого потока «Школы молодого предпринимателя» Анастасия Вдовина.

В Краснодарском крае стартовал пятый, юбилейный сезон «Школы молодого предпринимателя». Программу реализуют в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Основные достижения проекта сообщил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Мы запустили программу в 2021 году, за это время обучили тонкостям ведения собственного дела около 11 тыс. молодых людей. В итоге появилось свыше 1,5 тыс. новых субъектов МСП и более тысячи самозанятых», — отметил глава края.

В этом году участников ждут новые современные форматы очно-заочного блока обучения: кейс-сессии, мастермайнды и бизнес-разборы. О новом сезоне «Школы молодого предпринимателя» и о других проектах, которые в помощь малому и среднему бизнесу реализует Фонд развития бизнеса Краснодарского края — рассказали в программе «Детали».