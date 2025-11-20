Logo
Галина Ермакова: диспансеризация выявляет последствия курения
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — заместитель главного врача наркологического диспансера министерства здравоохранения Краснодарского края Галина Ермакова, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения, главный психиатр-нарколог Кореновской ЦРБ, врач психиатр-нарколог Сергей Беляев, начальник отдела профилактики асоциальных явлений в молодежной среде Центра гражданского воспитания молодежи Кубани Кристина Постельная.

Во всем мире 20 ноября отмечается День отказа от курения. Согласно статистике, в России каждая десятая женщина курит, а среди мужчин — 50-60% заядлые курильщики, в некоторых социальных категориях эта цифра достигает 95%. Согласно данным ВОЗ, курение является причиной 85% смертельных исходов от рака легких, бронхов, трахеи.

Дата призвана повысить осведомленность граждан о вреде курения. Что делает для этого минздрав края — рассказали в «Деталях».

