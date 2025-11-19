Галина Егорова: сейчас одиночество экзистенциальное — пустота в окружении людей

Гости программы «Детали» — врач-психиатр высшей категории Клиники Глазуновой Галина Егорова, медицинский психолог отделения Телефон доверия ГБУЗ «Специализированная психиатрическая больница № 7» Евгения Марченко, собеседник на час Мария Гунина.

ВЦИОМ представил результаты мониторингового опроса об одиночестве. Тема не теряет актуальности — россияне по большей части продолжают отмечать вокруг себя рост числа одиноких людей. Россияне вне зависимости от населенного пункта проживания говорят об обострении проблемы. Несмотря на ее масштаб, в обществе растет иммунитет к одиночеству: за последние 15 лет доля россиян, не испытывающих страх перед ним, выросла с 54 до 68%. Хотя одиночество чаще ассоциируется у россиян с преклонным возрастом, наиболее уязвимым поколением оказываются зумеры, которые в 1,6 раза чаще россиян в целом испытывают страх одиночества. Кто такие одинокие люди, как бороться с одиночеством — узнали в «Деталях».