Футбольный «Краснодар» в первом контрольном матче одолел «Бунедкор» из Ташкента

Это была дебютная встреча во главе команды для сербского наставника Владимира Ивича.

За две недели совместной работы в Дубае футболисты успели понять, чего хочет тренер.

«Больше контролировать игру, больше получать мяч между линиями, правильно его принимать. Это то, что он требует. Каждую тренировку у нас то линия защиты, то полузащиты, то атака. Мы тренировали так практически все», — сказал игрок ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян.

Эдуард Сперцян — автор первого мяча горожан в году. Клубный воспитанник на 14 минуте отличился с пенальти, назначенном за фол на Джоне Кордобе. Ивич задействовал в этой игре 21 футболиста. Во втором тайме дебютировали в составе «черно-зеленых» зимние новички Кади Боржес и Мозес Кобнан Дэвид. У голкиперов Матвея Сафонова и Станислава Агкацева работы было немного, а реальный шанс удвоить преимущество упустил Александр Кокшаров — мяч попал в штангу. Итоговый счет — 1:0.

«После трех тренировочных дней у нас была запланирована игра с «Левски». Это было слишком рано, учитывая полтора месяца отдыха, которые предшествовали нашим сборам. Мы очень опасались травм, не хотели, чтобы кто-то сломался. Поэтому решили обойтись игрой с «Бунедкором». Впереди второй сбор, там будет три матча с командами Премьер-лиги. В них и отработаем все детали», — рассказал главный тренер ФК «Краснодар» Владимир Ивич.

На втором сборе в Объединенных Арабских Эмиратах «Краснодар» примет участие в Зимнем Кубке РПЛ, где встретится с «Сочи», «Спартаком» и «Ростовом».