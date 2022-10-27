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Футболисты КубГУ сыграют с действующим чемпионом студенческой лиги — КФУ

Спорт
27.10.2022 09:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/futbolisty-kubgu-sygrayut-s-dejstvuyushhim-chempionom-studencheskoj-ligi-kfu
Видео канала «Кубань 24»

Команда Кубанского госуниверситета 27 октября проведет главный матч сезона Национальной студенческой футбольной лиги. Краснодарцы встретятся с действующим чемпионом турнира — Крымским федеральным университетом из Симферополя.

Оба коллектива пока идут без потерь очков. Кубанцы одержали 9 побед, крымчане — 12. Очная встреча главных претендентов на золотые медали пройдет в Ессентуках, как и все поединки ближайших трех туров.

«Для футбола там все подготовлено на очень высоком уровне. Условия проживания хорошие, поле очень хорошее. Не жарко, что позволяет всем командам проявлять себя. У нас осталось шесть игр — шесть финалов. То есть, если мы хотим занимать первое место, нам нужно в каждой игре максимально выкладываться и побеждать», — сказал тренер ФК КубГУ Александр Иваненко.

Матч ФК КубГУ с крымчанами начнется в 10:00. На следующий день, 28 числа, краснодарцы в Ессентуках померятся силами с саратовским госуниверситетом, а 29 октября встретятся с коллективом Санкт-Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна. Заключительные три встречи НСФЛ игроки Кубанского госуниверситета проведут на домашнем стадионе в конце ноября – начале декабря.

Автор:
Евгений Резник
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