Футболисты КубГУ сыграют против студентов Крымского федерального университета

Сборная Кубанского госуниверситета борется за звание чемпиона Национальной студенческой футбольной лиги.

Последние матчи сезона проходят в Краснодаре на стадионе вуза. В гости приехали спортсмены из Ростова-на-Дону, Москвы и Симферополя. Команда КубГУ самая титулованная — трехкратный чемпион лиги.

«Я считаю, что на своем стадионе, как говорят, стены помогают. Поэтому все условия за нас. Вопрос только в том, смогут ли наши футболисты показать тот уровень, который позволит выиграть», — сказал ректор КубГУ Михаил Астапов.

Хозяева уже провели две встречи. Игры и с ростовчанами, и с москвичами завершились вничью — 0:0 и 1:1. Судьба чемпионства решится 8 декабря в матче с победителем двух последних сезонов — командой Крымского федерального университета. Кубанцев устроит только победа, потому что студенты из Симферополя в турнире набрали на два очка больше.