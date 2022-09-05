Футболисты «Кубани» сыграли с астраханским «Волгарем» вничью

Видео канала «Кубань 24»

Футболисты «Кубани» впервые за четыре игры не проиграли в Первой лиге.

На родном стадионе «желто-зеленым» противостоял астраханский «Волгарь». В первом тайме судья показал четыре желтых карточки — по две игрокам каждой из команд. Небольшим преимуществом при этом владели хозяева. После перерыва соперники продолжили часто нарушать правило. Краснодарцы активнее заиграли впереди, в последние минуты буквально заперли гостей у своих ворот. Но отличиться так и не смогли. При этом впервые за шесть игр сохранили свои ворота на замке. В итоге — безголевая ничья.

«Немножко осадок есть. Потому что, мне кажется, контролировали игру, у нас было больше моментов, больше подходов. Но «Волгарь» — хорошая команда, организованная, колючая. Я хорошо ее знаю — главного тренера, игроков. Но я считаю, что мы сегодня были явно ближе к победе», — сказал игрок ПФК «Кубань» Даниил Горовых.

После восьми туров коллектив Роберта Евдокимова расположился на 14-й позиции. У краснодарцев — 8 очков. Столько же у «Уфы», которая находится на 15 месте, в зоне вылета.