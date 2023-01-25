Футболисты краснодарской «Кубани» отправились на сбор в Турцию
Спортсмены в Турции, где уже вечером проведут первое восстановительное занятие.
Завершили первую, домашнюю часть сбора «желто-зеленые» победной встречей с «Кубанью-Холдингом». Но цифры на табло — сейчас не главное, говорит Андрей Сосницкий.
«Задача сбора — уже перейти в другую плоскость учебно-тренировочного процесса. Это игровые упражнения, интенсивность тренировочного процесса возрастет. И плюс те игры, которые запланированы, чтобы уже конкуренция была. В позиции мы увидим наигрывание определенных тактических моделей», — сказал главный тренер ПФК «Кубань» Андрей Сосницкий.
Коллектив будет работать в Белеке до 7 февраля. За это время команда проведет три контрольных поединка. Затем игроки получат три выходных, после чего, также в Турции, продолжат готовиться ко второй части сезона. В Краснодар футболисты вернутся 23 февраля. Первый официальный поединок в году «Кубань» проведет в первые выходные марта. Дома примет казанский «Рубин».
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