ФССП требует изъять имущество осужденного бывшего замглавы «Россети Кубань»

Речь идет об экс-заместителе генерального директора ПАО «Россети Кубань» Максиме Щепакине. В мае 2022 года его осудили на 8 лет колонии за получение взяток.

В краевом отделении Службы судебных приставов намерены взыскать имущество осужденного Щепакина. Информация об этом содержится в картотеке дел Краснодарского краевого суда.

Иск судебного пристава-исполнителя в ближайшее время повторно рассмотрят в Первомайском районном суде, сообщает «РБК-Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», весной 2020 года заместитель гендиректора ПАО «Россети Кубань» Максим Щепакин получил взятку 10 млн рублей от предпринимателя за увеличение мощности потребления электроэнергии. Кроме того, в сентябре прошлого года он предложил своему подчиненному за 10 млн рублей помочь избежать уголовной ответственности. Тот в свою очередь сообщил об этом предложении правоохранителям.

Во время расследования этого уголовного дела в кабинете и доме экс-замглавы «Россети Кубань» нашли более 20 млн рублей, 100 тыс. долларов и 10 дорогих часов. Также выяснилось, что у мужчины есть тайник с деньгами на Славянском кладбище в Краснодаре. В «могиле» правоохранители нашли более 50 млн рублей.