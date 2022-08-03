ФСБ: житель Туапсе получил предостережение за попытку содействия СБУ

УФСБ России по Краснодарскому краю выявили жителя Туапсе, который намеревался содействовать спецслужбам Украины.

Выяснилось, что мужчина в одном из интернет-мессенджеров установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины. Он планировал распространять недостоверную информацию о действиях российской армии на Украине, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчине вынесли официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления по статье «Государственная измена».

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