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ФСБ задержала сотрудничавших с СБУ шпионов в трех регионах РФ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/fsb-zaderzhala-sotrudnichavshih-s-sbu-shpionov-v-treh-regionah-rf
ФСБ задержала сотрудничавших с СБУ шпионов в трех регионах РФ
ФСБ задержала сотрудничавших с СБУ шпионов в трех регионах РФ

Граждан России и Украины, работавших на украинские спецслужбы, задержали в Ростовской области, Пермском крае и Еврейской автономной области.

В Ростовской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителя Волгоградской области, который собирался принять участие в военных действиях на территории Украины против ВС РФ. Он приехал в Ростовскую область, чтобы пересечь госграницу и вступить в ряды ВСУ. При задержании у мужчины нашли заявление на заключение контракта с ВСУ и костюм «Горка».

В Ростовской области также задержали гражданина РФ и Украины, который ранее передал украинским военным информацию о нахождении российских войск. По указанным им координатам ВСУ нанесли удар американскими РСЗО Himars.

В Пермском крае разоблачили троих агентов СБУ. Они занимались подготовкой диверсий и терактов на территории РФ на социально значимых объектах в Перми. Кроме того, мужчины оказывали украинским спецслужбам различную помощь для дестабилизации политической обстановки в регионе. Сотрудники ФСБ задержали двоих агентов СБУ. Их лидера Дмитрия Стрелкова объявили в федеральный и межгосударственный розыск.

В ЕАО по подозрению в совершении госизмены и шпионаже на СБУ задержали 35-летнего жителя Биробиджана. Правоохранители установили, что он собирал и передавал украинским военным информацию о важных объектах инфраструктуры региона, составляющую гостайну.

На вышеуказанных лиц завели уголовные дела за государственную измену и шпионаж. Задержанных поместили под стражу, сообщает RT.

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