ФСБ просит сообщать о нарушениях доступа на промышленных объектах Кубани

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю регулярно проводят совещания с руководителями промпредприятий по организации скоординированных действий по недопущению незаконного перемещения и использования опасных грузов: химических, радиоактивных и биологически активных.

На очередной рабочей встрече с участием представителей ЦООП Управления по ЮФО ФГУП «Охрана» Росгвардии и филиала ВГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю» рассмотрели вопросы и приняли совместные решения по минимизации рисков антитеррористической направленности, а также обеспечению безопасности маршрутов передвижения транспорта с опасными грузами для критически важных промышленных объектов региона.

О фактах нарушениях или подготовке несанкционированного доступа к критически важным промобъектам просят информировать по телефонам: 8 (861) 262-02-46 или 8 (861) 214-61-31.

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