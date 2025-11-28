Фруктовый маршрут: DOGMA высадила плодовую аллею в микрорайоне «Самолет»

Erid: 2VSb5xn2dCV

На территории ЖК «Самолет» появилась новая точка притяжения — аллея из почти 150 фруктовых деревьев. В будущем жители квартала смогут гулять среди цветущих и плодоносящих вишен и абрикосов.

Команда федерального девелопера DOGMA превратила обычный прогулочный маршрут на Западном обходе Краснодара в живописный фруктовый сад. Более шестидесяти сотрудников с семьями высадили 141 плодовое дерево и шесть ликвидамбаров — высоких декоративных древесных растений, известных яркой осенней листвой.

Старший вице-президент ГК DOGMA Артем Колесников подчеркнул, что инициатива направлена не только на озеленение, но и на создание сообщества.

«Мы создаем в наших микрорайонах атмосферу благополучия и комфорта, в которой хочется жить, встречаться с близкими и воспитывать детей. Так и появилась идея высадить в «Самолете» настоящий фруктовый сад, где будут гулять семьи и срывать спелые фрукты прямо с ветки, как было когда-то в нашем детстве. Мы планируем провести серию субботников и пригласить на высадки жителей. Уверен, подобные инициативы помогают объединять людей, становятся отличной возможностью для общения и добрососедства», — отметил Артем Колесников.

Для аллеи выбрали привезенные из Италии и привитые саженцы персиков, абрикосов, вишни и сливы. Они станут частью повседневного пейзажа района: весной здесь можно будет любоваться цветением, летом собирать плоды, а осенью шуршать желтыми листьями. Бульвар протяженностью два километра будут засаживать поэтапно. Компания планирует расширять проект, вовлекая местных жителей в создание уютной и благоустроенной среды.

