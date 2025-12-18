Фруктохранилища Кубани позволяют единовременно хранить до 420 тысяч тонн плодов

Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона напомнил, что на Кубани наращивается производство фруктов и ягод. Аграриям предоставляется господдержка на закладку питомников и садов, а также на уход за ними. За последние 10 лет производство фруктов и ягод в крае выросло в 2,2 раза.

«Но мало вырастить урожай, важно сберечь его в свежем товарном виде. Поэтому предприятия края активно реконструируют и строят фруктохранилища. На сегодняшний день созданы мощности для единовременного хранения 420 тыс. тонн плодов — это в три раза больше, чем было 10 лет назад. При этом комплексы оснащены автоматизированными линиями и современной техникой», — сказал Кондратьев.

Кондратьев также отметил, что садоводческие предприятия вводят в эксплуатацию современные холодильники. Они позволяют регулировать газовый состав среды, чтобы продлить срок хранения продукции. А в цехах товарной доработки монтируют линии сортировки и калибровки фруктов, станки для изготовления тары.

В числе крупных инвестпроектов, реализованных в садоводстве, — строительство плодохранилища мощностью 54,4 тыс. т АО «Сад-Гигант» в 2021 году, хранилища ООО «Южные земли» на 15 тыс. т в 2022-м; создание комплекса по хранению фруктов с регулируемой газовой средой, рассчитанного на 10,5 тыс. т АФ «Приволье» в 2024 году.

На строительство фруктохранилищ предусмотрена господдержка. Садоводам компенсируют 25% от суммы капитальных затрат, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: ежегодно в Краснодарском крае закладывают около 220 га питомников.

Подпишись, здесь всегда интересно.