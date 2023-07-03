Фрагменты фюзеляжа самолета Boeing-737 распродает коллекционер в Сочи 

По данным одного из российских сайтов с частными объявлениями, в Хостинском районе Сочи продается три фрагмента списанного лайнера Boeing-737.

Так, покупателям предлагают приобрести фрагменты фюзеляжа с одним иллюминатором за 19 тыс. 999 рублей, с двум иллюминаторами — за 49 тыс. 999 рублей и с четырьмя иллюминаторами — за 109 тыс. 999 рублей.

По словам продавца, фрагмент с одним иллюминатором можно использовать как фоторамку.

Кроме того, коллекционер продает часы и турбины самолета, а также брелоки, сделанные из обшивки.

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