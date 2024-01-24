Фотопанно «Мы Вместе» с изображением Путина откроют 5 февраля в Сочи

В институте РУДН в Сочи пройдет торжественное открытие фотопанно «Мы Вместе» и большой фотовыставки «Путь волонтеров Сочи».

К 10-летию Олимпийских игр в Сочи студенты РУДН подготовили проект мозаичного фотопанно «МЫ ВМЕСТЕ!» с изображением президента РФ Владимира Путина. Для этого проекта отобрали 300 архивных олимпийских фотографий, предоставленных журналистами и олимпийскими фотографами. Размеры фотопанно символичны — 2 тыс. 14 см высотой и 2 тыс. 24 см шириной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поблагодарил волонтеров за эту инициативу.

Церемония награждения олимпийских волонтеров, продолжающих заниматься на протяжении 10 лет добровольческой деятельностью в городе-курорте, состоится 5 февраля. Среди участников — более 70 олимпийских волонтеров из числа преподавателей, сотрудников, студентов.

Читайте также: кубанские волонтеры приняли участие в международном форуме «Мы вместе» в Москве.