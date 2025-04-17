Форум «Время возможностей» для участников СВО пройдет в Краснодаре 18 апреля

Форум социальной и трудовой адаптации участников СВО проведут 18 апреля в Доме молодежи на улице Сормовской, 12/11.

С 10:00 до 15:00 для посетителей пройдут консультации юристов по открытию собственного дела, получению социального обеспечения и вопросам трудового законодательства. Также гостей форума ждут дискуссии и мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, кинологии, флористике. Особое внимание уделят краснодарцам с ограниченными возможностями здоровья.

На форуме пройдет и ярмарка вакансий. На ней варианты трудоустройства предложат более 60 работодателей города и края. Всего представят около 1,3 вакансий в промышленности, торговле, сфере услуг, а также в силовых и правоохранительных структурах.

Для участников состоятся выставки макетов вооружения и амуниции ВС РФ, изделий волонтеров для нужд СВО, а также выступления творческих коллективов. Маленьких посетителей форума ждут занятия в тире и игра «Лазертаг», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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