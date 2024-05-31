Форум Российского кардиологического общества стартовал в Краснодаре

На 11-й форум молодых кардиологов в краевую столицу приехали более тысячи участников. Они познакомятся с современными технологиями лечения заболеваний сердца.

Площадкой для очной встречи врачей со всей страны стала Краевая клиническая больница № 1. Еще около 600 кардиологов присоединятся к мероприятию в онлайн-формате, в том числе зарубежные коллеги.

«Кто бы мог подумать, что в Краснодаре, который назывался «столицей станиц», будут делать пересадки? Мы сделали 300 операций по пересадке сердца. Работаем не хуже, чем федеральные центры, хотя они имеют больше денег, чем мы», — отметил главный врач ККБ № 1 Владимир Порханов.

«Национальные большие съезды сердечно-сосудистых хирургов, национальные съезды кардиологов — там выступают уже состоявшиеся ученые. Здесь площадка для молодых, чтобы они сами между собой подискутировали, поучаствовали в научном дискурсе. Это очень полезно», — сказал ведущий научный сотрудник Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Владимир Шварц.

Такая подготовка помогает молодым специалистам повышать квалификацию и почувствовать себя увереннее.

Участников ждут симпозиумы, пленарные заседания, мастер-классы и конкурсы. Лучших наградят поездками на крупные кардиологические съезды. Форум завершится 1 июня.

Читайте также: на Кубани хирурги впервые поставили имплантат пациентке со сложной аневризмой.