Форум лучших экономических практик «Сделай больше!» пройдет в Сириусе

Съезд пройдет 16–17 октября на федеральной территории Сириус и соберет ведущих управленцев, предпринимателей и экспертов из разных регионов России.

На первый форум лучших экономических практик для роста производительности и развития бизнеса «Сделай больше!» приедут известные спикеры со всей страны. Они поделятся своим уникальным опытом.

Каждый участник получит возможность узнать о передовых подходах к управлению, позволяющих увеличить производительность и ускорить развитие бизнеса. Организатором форума выступает движение «Опора России». С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на этом сайте.

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