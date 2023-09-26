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Форум лучших экономических практик «Сделай больше!» пройдет в Сириусе

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/forum-luchshih-ekonomicheskih-praktik-sdelaj-bolshe-projdet-v-siriuse
Форум лучших экономических практик «Сделай больше!» пройдет в Сириусе
Скриншот сайта сделайбольше.рф

Съезд пройдет 16–17 октября на федеральной территории Сириус и соберет ведущих управленцев, предпринимателей и экспертов из разных регионов России.

На первый форум лучших экономических практик для роста производительности и развития бизнеса «Сделай больше!» приедут известные спикеры со всей страны. Они поделятся своим уникальным опытом.

Каждый участник получит возможность узнать о передовых подходах к управлению, позволяющих увеличить производительность и ускорить развитие бизнеса. Организатором форума выступает движение «Опора России». С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на этом сайте.

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