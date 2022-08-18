«Формула-1» в будущем не планирует проводить Гран-при в России

Фото Игоря Глазко, «Кубань 24»

Об этом рассказал президент «Формулы-1» Стефано Доменикали. Он пообещал, что российский этап Гран-при больше не будет входить в календарь «королевских гонок», несмотря на серьезное финансирование.

«Деньги — не единственное, на что мы обращаем внимание. Поверьте, Если бы мы смотрели только на пополнение банковского счета, то календарь гонок был бы совершенно другим. В качестве примера могу привести трассу в Сочи», — сказал Доменикали.

Руководство «Формулы-1» в марте расторгло контракт на проведение Гран-при России из-за ситуации на Украине. Соглашение действовало до 2025 года, сообщает РБК.

Гран-при «Формулы-1» начали проводить в России с 2014 года. «Королевские гонки» в стране проходили только на «Сочи Автодроме».

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